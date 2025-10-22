Трамп требует сотни миллионов от Минюста США, обвиняя правительство в "заговоре против него" – Bloomberg
Киев • УНН
Дональд Трамп требует 230 миллионов долларов от Министерства юстиции США, утверждая, что федеральные расследования нарушили его права. Он подал два иска: один в 2023 году по поводу связей с Россией, другой в 2024 году после обыска поместья Мар-а-Лаго.
Президент США Дональд Трамп требует от Министерства юстиции 230 миллионов долларов компенсации, заявляя, что федеральные расследования против него нарушили его права. Как сообщают СМИ, Трамп подал два административных иска – первый в 2023 году из-за расследования предполагаемых связей его кампании с Россией, а второй – в 2024 году после обыска поместья Мар-а-Лаго, где ФБР обнаружило секретные документы. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Политики и эксперты называют требование Трампа попыткой переписать историю и выставить себя жертвой. Юристы отмечают, что его претензии юридически слабы: обыск в Мар-а-Лаго был санкционирован судом, а изъятые материалы подтвердили наличие конфиденциальных документов в его владении.
Впрочем, процесс может не дойти до суда, если нынешний генеральный прокурор Пэм Бонди – давняя соратница Трампа – согласится урегулировать дело без рассмотрения. В таком случае Трамп получит возможность заявить, что правительство "оправдало" его, несмотря на отсутствие судебных решений.
Аналитики считают, что эти иски – часть политической кампании Трампа, направленной на укрепление собственного имиджа "жертвы политических преследований" и дальнейшее расшатывание доверия к американским институтам.
