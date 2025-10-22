Трамп вимагає сотні мільйонів від Мін’юсту США, звинувачуючи уряд у "змові проти нього" – Вloomberg
Київ • УНН
Дональд Трамп вимагає 230 мільйонів доларів від Міністерства юстиції США, стверджуючи, що федеральні розслідування порушили його права. Він подав два позови: один у 2023 році щодо зв'язків з росією, інший у 2024 році після обшуку маєтку Мар-а-Лаго.
Президент США Дональд Трамп вимагає від Міністерства юстиції 230 мільйонів доларів компенсації, заявляючи, що федеральні розслідування проти нього порушили його права. Як повідомляють ЗМІ, Трамп подав два адміністративні позови – перший у 2023 році через розслідування ймовірних зв’язків його кампанії з росією, а другий – у 2024 році після обшуку маєтку Мар-а-Лаго, де ФБР виявило секретні документи. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.
Політики й експерти називають вимогу Трампа спробою переписати історію та виставити себе жертвою. Юристи наголошують, що його претензії юридично слабкі: обшук у Мар-а-Лаго був санкціонований судом, а вилучені матеріали підтвердили наявність конфіденційних документів у його володінні.
Втім, процес може не дійти до суду, якщо нинішня генеральна прокурорка Пам Бонді – давня соратниця Трампа – погодиться врегулювати справу без розгляду. У такому випадку Трамп отримає можливість заявити, що уряд "виправдав" його, попри відсутність судових рішень.
Аналітики вважають, що ці позови – частина політичної кампанії Трампа, спрямованої на зміцнення власного іміджу "жертви політичних переслідувань" і подальше розхитування довіри до американських інституцій.
