Трамп опроверг сообщения, что США намерены продлить лицензию для Huawei

“На самом деле все полностью наоборот”, — сказал он, комментируя появившиеся ранее сообщения в СМИ о том, что Вашингтон намерен продлить лицензию. “На данный момент гораздо более вероятно то, что мы не будем вести с ними дела, я вообще этого не хочу, потому что они — угроза для национальной безопасности”, — подчеркнул Трамп. Он отметил, что вскоре примет окончательное решение.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США намерены продлить лицензию для Huawei. По его информации, срок действия временной генеральной лицензии, выданной китайской компании в мае этого года, закончится в понедельник, 19 августа. Тогда же, по сведениям источников агентства, власти США намерены продолжить ее еще на 90 дней.

Как сообщал УНН, 15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая восстанавливает ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.