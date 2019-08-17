США продовжать ліцензію, що дозволяє Huawei закуповувати деталі у американських компаній - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Влада США має намір продовжити ліцензію, що дозволяє американським компаніям продавати китайській телекомунікаційній корпорації Huawei продукцію для підтримки роботи її мереж і програмного забезпечення мобільних пристроїв. Про це повідомило в п’ятницю агентство Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
За його інформацією, термін дії тимчасової генеральної ліцензії, виданої Huawei в травні цього року, закінчиться в понеділок, 19 серпня. Тоді ж, за відомостями джерел Reuters, влада США має намір продовжити її ще на 90 днів.
Нагадаємо, 15 травня президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз. У зв’язку з цим Міністерство торгівлі США з 17 травня вніс Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці. 20 травня Мінторг видав Huawei тимчасову генеральну ліцензію терміном на 90 днів, яка відновлює її право забезпечувати обслуговування мереж і надавати оновлення програмного забезпечення для її мобільних пристроїв.
У серпні 2018 року Трамп підписав указ, який заборонив урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei і ще однієї китайською компанією — ZTE.
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