Китайська Huawei представила власну операційну систему

Harmony OS може використовуватися на різних пристроях — від смартфонів до “розумних” колонок і датчиків, відзначає CNBC. Першим пристроєм з операційною системою компанії стане телевізор Honor з “розумним” екраном, який компанія представить 10 серпня 2019 року.

Протягом наступних трьох років компанія планує впровадити ОС в інші пристрої, відзначає CNBC. Спочатку Huawei запустить систему на китайському ринку, а потім по всьому світу.

Huawei не відмовляється від ОС Android в своїх смартфонах. Але якщо компанія не зможе використовувати цю операційну систему, Harmony OS готова замінити Android. Huawei планує опублікувати вихідний код Harmony OS і додати в систему підтримку додатків для Android і Linux.

Huawei розповіла про готовність замінити Android і Windows власною ОС в травні 2019 року. Тоді в компанії уточнювали, що система буде готова для Китаю восени 2019 року, а для світових ринків — до середини 2020 року.

For the first time, #HarmonyOS will have a verified TEE (Trusted Execution Environment). Improving connected security across multiple smart devices in a connected all-scenario world #HDC2019 pic.twitter.com/o1TF54Hjkc

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem #HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

У липні 2019 року Huawei заявляла, що компанія продовжить використовувати Android на своїх мобільних пристроях, а Hongmeng призначена для промислового використання. У компанії пояснили, що сфокусовані на швидкодії ОС, а не на інтерфейсі.

Нагадуємо, у липні Reuters дізналося про терміни відновлення роботи підприємств США з Huawei.