Китайская Huawei представила собственную операционную систему

Harmony OS может использоваться на разных устройствах — от смартфонов до “умных” колонок и датчиков, отмечает CNBC. Первым устройством с операционной системой компании станет телевизор Honor с “умным” экраном, который компания представит 10 августа 2019 года.

В течение следующих трёх лет компания планирует внедрить ОС в другие устройства, отмечает CNBC. Сначала Huawei запустит систему на китайском рынке, а затем по всему миру.

Huawei не отказывается от ОС Android в своих смартфонах. Но если компания не сможет использовать эту операционную систему, Harmony OS готова заменить Android. Huawei планирует опубликовать исходный код Harmony OS и добавить в систему поддержку приложений для Android и Linux.

Huawei рассказала о готовности заменить Android и Windows собственной ОС в мае 2019 года. Тогда в компании уточняли, что система будет готова для Китая осенью 2019 года, а для мировых рынков — к середине 2020 года.

For the first time, #HarmonyOS will have a verified TEE (Trusted Execution Environment). Improving connected security across multiple smart devices in a connected all -scenario world # HDC2019 pic.twitter.com/o1TF54Hjkc

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

A modularized #HarmonyOS can be nested to adapt flexibly to any device to create a seamless cross-device experience. Developed via the distributed capability kit, it builds the foundation of a shared developer ecosystem # HDC2019 pic.twitter.com/2TD9cgtdG8

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

В июле 2019 года Huawei заявляла, что компания продолжит использовать Android на своих мобильных устройствах, а Hongmeng предназначена для промышленного использования. В компании пояснили, что сфокусированы на быстродействии ОС, а не на пользовательском интерфейсе.

