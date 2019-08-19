Трамп спростував повідомлення, що США мають намір продовжити ліцензію для Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Адміністрація США схиляється до того, щоб не продовжувати ліцензію, що дозволяє американським компаніям продавати китайської телекомунікаційної корпорації Huawei продукцію для підтримки роботи її мереж і програмного забезпечення мобільних пристроїв. Про це заявив в неділю журналістам президент США Дональд Трамп перед вильотом зі штату Нью-Джерсі в Вашингтон, передає УНН.
“Насправді все повністю навпаки”, — сказав він, коментуючи з’явилися раніше в ЗМІ про те, що Вашингтон має намір продовжити ліцензію. “На даний момент набагато більш імовірно те, що ми не будемо вести з ними справи, я взагалі цього не хочу, тому що вони — загроза для національної безпеки”, — підкреслив Трамп. Він зазначив, що незабаром прийме остаточне рішення.
Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про те, що влада США має намір продовжити ліцензію для Huawei. За його інформацією, термін дії тимчасової генеральної ліцензії, виданої китайської компанії в травні цього року, закінчиться в понеділок, 19 серпня. Тоді ж, за відомостями джерел агентства, влада США має намір продовжити її ще на 90 днів.
15 травня президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз. У зв’язку з цим Міністерство торгівлі США з 17 травня вніс Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці. 20 травня Мінторг видав Huawei тимчасову генеральну ліцензію терміном на 90 днів, яка відновлює її право забезпечувати обслуговування мереж і надавати оновлення програмного забезпечення для її мобільних пристроїв.
У серпні минулого року Трамп підписав указ, який заборонив урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei і ще однієї китайською компанією — ZTE.