Трамп спростував повідомлення, що США мають намір продовжити ліцензію для Huawei

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Адміністрація США схиляється до того, щоб не продовжувати ліцензію, що дозволяє американським компаніям продавати китайської телекомунікаційної корпорації Huawei продукцію для підтримки роботи її мереж і програмного забезпечення мобільних пристроїв. Про це заявив в неділю журналістам президент США Дональд Трамп перед вильотом зі штату Нью-Джерсі в Вашингтон, передає УНН.