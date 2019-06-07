Трамп раскритиковал NASA за их желание вернуться на Луну

“Учитывая все те средства, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе, обороне и науке”, — написал Трамп.

Напомним, в мае Трамп объявил о выделении в бюджет NASA дополнительно 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к 21 млрд долларов на финансирование NASA, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, который начинается 1 октября.

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Ранее администрация США решила начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов на Марс ориентировочно в середине 2030-х годов.