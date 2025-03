Трамп вирішив виділити NASA 1,6 млрд доларів для польотів на Місяць і Марс

“За моєї адміністрації ми відновлюємо перевагу NASA і ми повертаємося на Місяць, а потім (вирушимо) на Марс. Я вношу поправки до бюджету, щоб включити додатково 1,6 млрд доларів для того, щоб ми могли повернутися в космос по-великому!”, — заявив він.

“Це допомога, яка необхідна NASA для того, щоб просуватися вперед і відправити ще одного чоловіка і першу жінку на Місяць. Дякую президенту Трампу”, — прокоментував в свою чергу слова Трампа директор NASA Джим Брайденстайн.

Раніше адміністрація США прийняла рішення почати підготовку до польотів автоматичних апаратів і пілотованих кораблів до Місяця і використовувати цю програму в якості важливого кроку для організації подорожей в дальній космос, в першу чергу на Марс. Американські фахівці розраховують здійснити відправку астронавтів на Марс приблизно в середині 2030-х років.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!

Big @NASA news! The President has submitted an FY2020 budget amendment that provides an increase of $1.6 billion for our #Moon2024 efforts. We are going.



