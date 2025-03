Трамп решил выделить NASA 1,6 млрд долларов для полетов на Луну и Марс

“При моей администрации мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну, а потом (отправимся) на Марс. Я вношу поправки в бюджет, чтобы включить дополнительно 1,6 млрд долларов для того, чтобы мы могли вернуться в космос по-крупному!”, — заявил он.

“Это помощь, которая необходима NASA для того, чтобы продвигаться вперед и отправить еще одного мужчину и первую женщину на Луну. Спасибо президенту Трампу”, — прокомментировал в свою очередь слова Трампа директор NASA Джим Брайденстайн.

Ранее администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить отправку астронавтов на Марс примерно в середине 2030-х годов.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $ 1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!

Big @NASA news! The President has submitted an FY2020 budget amendment that provides an increase of $1.6 billion for our #Moon2024 efforts. We are going.



Watch the video I sent to the workforce: pic.twitter.com/7kG8h4msdC

