NASA показало "місячні дощі"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Вчені виявили, що вода виходить на поверхню Місяця під час метеорних потоків. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
Вчені виявили, що вода виходить з Місяця під час метеорних потоків. Коли частинка кометного сміття потрапляє на Місяць, вона випаровується при ударі, створюючи ударну хвилю в місячному грунті. Для досить великого ударного елементу ця ударна хвиля може порушити сухий верхній шар грунту і вивільнити молекули води з гідратованого шару нижче.
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Як повідомляв УНН, NASA вперше зафіксувало викид корональної маси не на Сонці.
Нагадаємо, раніше NASA опублікувало кращі "місячні" фото.