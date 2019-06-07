NASA показало "лунные дожди"

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 23785 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 45539 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 112674 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108602 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136028 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143911 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129931 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130043 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131248 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153339 просмотра

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NASA показало "лунные дожди"

NASA показало "лунные дожди"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Ученые обнаружили, что вода выходит на поверхность Луны во время метеорных потоков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Ученые обнаружили, что вода выходит с Луны во время метеорных потоков. Когда частичка кометного мусора попадает на Луну, она испаряется при ударе, создавая ударную волну в лунной почве. Для достаточно большого ударного элемента эта ударная волна может нарушить сухой верхний слой почвы и высвободить молекулы воды из гидратированного слоя ниже.

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Как сообщал УНН, NASA впервые зафиксировало выброс корональной массы не на Солнце.

Напомним, ранее NASA опубликовало лучшие "лунные" фото. 

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