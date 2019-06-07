NASA показало "лунные дожди"

Ученые обнаружили, что вода выходит с Луны во время метеорных потоков. Когда частичка кометного мусора попадает на Луну, она испаряется при ударе, создавая ударную волну в лунной почве. Для достаточно большого ударного элемента эта ударная волна может нарушить сухой верхний слой почвы и высвободить молекулы воды из гидратированного слоя ниже.

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Как сообщал УНН, NASA впервые зафиксировало выброс корональной массы не на Солнце.

Напомним, ранее NASA опубликовало лучшие "лунные" фото.