Трамп розкритикував NASA за їх бажання повернутися на Місяць

"З огляду на всі ті кошти, що ми витрачаємо, NASA не повинно говорити про польоти на Місяць - ми зробили це 50 років тому. Вони повинні сконцентруватися на набагато більш масштабних речах, в тому числі на Марсі, обороні і науці", - написав Трамп.

Нагадаємо, у травні Трамп оголосив про виділення в бюджет NASA додатково 1,6 млрд доларів на освоєння Місяця і Марса. Цю суму Білий дім запросить у Конгресу на додаток до 21 млрд доларів на фінансування NASA, які раніше було запропоновано виділити в 2020 фінансовому році, що починається 1 жовтня.

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Раніше адміністрація США вирішила почати підготовку до польотів автоматичних апаратів і пілотованих кораблів до Місяця і використовувати цю програму в якості важливого кроку для організації подорожей в дальній космос, в першу чергу на Марс. Американські фахівці розраховують здійснити висадку на Місяць в 2024 році і відправити астронавтів на Марс орієнтовно в середини 2030-х років.