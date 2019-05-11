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Трамп просил бывшего советника заявить, что не препятствовал правосудию - WSJ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп просил своего бывшего юрисконсульта Дональда Макгали признать, что он не считает препятствием правосудию требование хозяина Белого дома добиться освобождения спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

По данным издания, на следующий день после публикации сокращенной версии доклада Мюллера, который вел расследование относительно вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года, Трамп через своего юриста Эммета Флад направил Макганну письмо. Оно, якобы, содержало просьбу выступить с публичным заявлением, в котором Макгали признал бы, что не считает препятствием правосудию требование Трампа добиться освобождения Мюллера в 2017 году, а также дальнейшую просьбе хозяина Белого дома отрицать сам факт такого требования.

Газета подчеркивает, что Макгали отклонил просьбу Трампа. Адвокат Макгали Уильям Берк заявил, что они не рассматривают данный запрос “как угрозу”.

“Это была профессиональная и сердечная просьбу”, — приводит газета его слова.

Ранее ряд СМИ США сообщали о том, что Трамп просил Макгали убедить первого заместителя главы Минюста США Рода Розенстайна, который курировал расследование Мюллера, освободить последнего. Как сообщалось, Макгали отказался, вскоре после чего ушел в отставку. В конце апреля Трамп заявил, что он никогда не просил Макгали добиться освобождения Мюллера.

“Если бы я и хотел освободить Мюллера, мне для этого не нужен был Макгали, так как я мог бы сделать это сам”, — написал Трамп в Twitter.

Во вторник экс-директор ФБР Джеймс Коми в эфире CNN выразил уверенность в том, что Трамп препятствовал правосудию в ходе проведенного Мюллером расследование.

“(Его) требование от (бывшего советника Белого дома) Дона Макгали освободить спецпрокурора — это, по-моему, говорит пример”, — заявил он.

Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.

На вопрос, пытался Трамп помешать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые ей противоречат. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей Трампа с русскими длилось около двух лет.

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2 мая стало известно, что Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр отказался участвовать в запланированных на этот день слушаниях в Палате представителей Конгресса по делу о докладе Мюллера.

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