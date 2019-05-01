Мюллер незадоволений тим, як генпрокурор США виклав ключові моменти його доповіді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер залишився незадоволений тим, як міністр юстиції, генеральний прокурор США Вільям Барр виклав ключові моменти його доповіді за підсумками розслідування щодо втручання Кремля в хід американських виборів 2016 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету The Washington Post, в розпорядженні якої опинився лист Мюллера, адресований Барру.
У ньому спецпрокурор пише, що міністр у своєму основному висновку “не зміг в повній мірі відобразити контекст, природу і зміст” розслідування. У зв’язку з цим Мюллер висловив свою стурбованість у листі, який направив Барру після публікації Мін’юстом США висновків по розгляду 27 березня. Ключові висновки підсумкової доповіді спецпрокурора були опубліковані 24 березня.
Глава Мін’юсту і його перший заступник Род Розенстайн, який нещодавно оголосив про свою відставку, за підсумками вивчення підготовленого Мюллером доповіді дійшли висновку, що в ньому не виявлено ніяких дій з боку президента, які могли б вважатися складом злочину.
“Зараз громадськість дивується з приводу найважливіших аспектів нашого розслідування. Це загрожує підірвати головну мету, заради якої міністерство призначило спецпредставника: забезпечити повну довіру громадськості до результатів розслідування”, — написав Мюллер.
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Він також підкреслив, що процес виключення з його доповіді конфіденційної інформації “не повинен був привести до затримок у справі публікації підсумків розслідування”.
“Оприлюднення (повній версії доповіді) на даному етапі згладить непорозуміння, які виникли, та, зокрема відповість на питання Конгресу і громадськості щодо характеру і результатів нашого розслідування”, — вважає спецпрокурор.
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Представники Мін’юсту, зазначає газета, “були спантеличені стилем письма Мюллера, і для них стало несподіванкою, що у нього є такого роду побоювання”. У відомстві до отримання листа були впевнені, що спецпрокурор згоден з висновками міністра.
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Мюллер в доповіді підтвердив відсутність змови між Москвою і виборчим штабом Дональда Трампа, при цьому не дав чіткої відповіді на питання, чи створював американський лідер перешкоди правосуддю. Глава Мін’юсту і його перший заступник за підсумками вивчення підготовленої спецпрокуром доповіді дійшли висновку, що в ньому не виявлено ніяких дій з боку президента, які могли б вважатися складом злочину.
Крім того, в самій доповіді не наводиться однозначної відповіді на питання, чи створював Трамп, ставши президентом, перешкоди розслідуванню. До висновку про те, що перешкод правосуддю глава вашингтонської адміністрації США не створював, прийшли Барр і Розенстайн. Такий висновок, підкреслює газета, викликало у Мюллера невдоволення.
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За листом, зазначає The Washington Post, пішов з ініціативи генпрокурора 15-хвилинний телефонний дзвінок, під час якого Мюллер “змушував Барра”, відзначає видання, опублікувати анотації до обох частин доповіді. Міністр відповів, що він не збирається оприлюднювати доповідь частиами, але опублікує повну доповідь, з якого буде виключена конфіденційна інформація.
При цьому Мюллер вказав Барру, що не вважає його висновки неточними або ж вводять в оману. Однак, на думку спецпрокурора, ЗМІ невірно витлумачили викладені Барром ключові моменти розслідування. За даними джерел видання, Мюллер під час телефонної розмови “був більш люб’язним”.
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Барр в середу виступить на слуханнях в юридичному комітеті Сенату Конгресу США, де, на думку газети, його попросять прокоментувати цей лист.