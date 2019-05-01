Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил ключевые моменты его доклада

В нем спецпрокурор пишет, что министр в своем основном заключении "не смог в полной мере отразить контекст, природу и содержание" расследования. В связи с этим Мюллер выразил свою обеспокоенность в письме, которое направил Барру после публикации Минюстом США выводов по разбирательству 27 марта. Ключевые выводы итогового доклада спецпрокурора были опубликованы 24 марта.

Глава Минюста и его первый заместитель Род Розенстайн, который недавно объявил о своей отставке, по итогам изучения подготовленного Мюллером доклада пришли к выводу, что в нем не обнаружено никаких действий со стороны президента, которые могли бы считаться составом преступления.

"Сейчас общественность недоумевает по поводу важнейших аспектов нашего расследования. Это грозит подорвать главную цель, ради которой министерство назначило спецпредставителя: обеспечить полное доверие общественности к результатам расследования", - написал Мюллер.

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Он также подчеркнул, что процесс исключения из его доклада конфиденциальной информации "не должен был привести к задержкам в деле публикации итогов расследования".

"Обнародование (полной версии доклада) на данном этапе сгладит возникшие недоразумения, ответит на вопросы Конгресса и общественности относительно характера и результатов нашего расследования", - считает спецпрокурор.

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Представители Минюста, отмечает газета, "были озадачены стилем письма Мюллера, и для них стало неожиданностью, что у него есть такого рода опасения". В ведомстве до получения письма были уверены, что спецпрокурор согласен с выводами министра.

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Мюллер в докладе подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа, при этом не дал четкого ответа на вопрос, создавал ли американский лидер препятствия правосудию. Глава Минюста и его первый заместитель по итогам изучения подготовленного спецпрокуром доклада пришли к выводу, что в нем не обнаружено никаких действий со стороны президента, которые могли бы считаться составом преступления.

Кроме того, в самом докладе не приводится однозначного ответа на вопрос, чинил ли Трамп, став президентом, препятствия расследованию. К выводу о том, что препятствий правосудию глава вашингтонской администрации США не создавал, пришли Барр и Розенстайн. Такое заключение, подчеркивает газета, вызвало у Мюллера недовольство.

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За письмом, отмечает The Washington Post, последовал по инициативе генпрокурора 15-минутный телефонный звонок, во время которого Мюллер "вынуждал Барра", отмечает издание, опубликовать аннотации к обеим частям доклада. Министр ответил, что он не собирается обнародовать его по частям, но опубликует полный доклад, из которого будет исключена конфиденциальная информация.

При этом Мюллер указал Барру, что не считает его выводы неточными или же вводящими в заблуждение. Однако, по мнению спецпрокурора, СМИ неверно истолковали изложенные Барром ключевые моменты расследования. По данным источников издания, Мюллер во время телефонного разговора "был более любезным".

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Барр в среду выступит на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, где, по мнению газеты, его попросят прокомментировать это письмо.