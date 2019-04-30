Чергова відставка у Трампа: заступник генпрокурора пішов з посади після розслідування Мюллера

ukru
22 березня, 17:51 • 66608 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 112424 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 100160 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 100231 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 78750 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100524 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150500 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167641 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154591 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 244188 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.1 м/с
56 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 43533 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 42812 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 27141 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 30550 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 33512 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 161000 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 244185 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 207875 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 192826 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 159535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 53420 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 50308 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 66235 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 45328 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 78460 перегляди
Актуальне
Чергова відставка у Трампа: заступник генпрокурора пішов з посади після розслідування Мюллера

Чергова відставка у Трампа: заступник генпрокурора пішов з посади після розслідування Мюллера

Київ • УНН

 • 10047 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Перший заступник міністра юстиції і генерального прокурора США Рід Розенстайн, який фактично був куратором розслідування втручання Росії в американські вибори 2016 року, направив у понеділок американському президентові прохання про відставку. Про це повідомляє УНН із посиланням на газету The Wall Street Journal, яка ознайомилась з проханням про відставку Розенстайна.

“Середній термін перебування на своїй посаді заступника генерального прокурора становить 16 місяців, і мало хто залишалися на ньому довше двох років. Я подаю прохання про відставку з 11 травня”, — наголошується в документі.

“Я вдячний вам (Трампу) за можливість працювати (в вашингтонської адміністрації), за ввічливість і гумор, які ви часто демонструєте в наших особистих бесідах, а також за цілі, які ви поставили в своїй інавгураційній промові: патріотизм, єдність, безпеку, освіту і процвітання”, — написав Розенстайн.

У своєму листі заступник міністра також згадав про прогрес, якого досягла відомство. “Продуктивність зросла, а злочинність впала”, — зазначив він.

При цьому WSJ зазначає, що заступнику генерального прокурора вдалося налагодити відносини з Трампом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чергова відставка у Трампа: в.о. глави Прикордонної служби США пішов з посади

За даними видання, Розенстайн давно запланував піти зі свого поста, але чекав остаточного звіту комісії Мюллера на прохання свого безпосереднього керівника Вільяма Барра.

Як зазначає CNN, Род Розенштайн фактично був куратором розслідування втручання Росії в американські вибори після вимушеного самовідводу колишнього генпрокурора США — Джеффа Сешнса, який очолював цю посаду до призначення на початку 2019-го Вільяма Барра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хезер Науерт пішла з поста глави прес-служби Держдепартаменту

Нагадаємо, сама Нільсен подала у відставку 8 квітня, вона покинула свій пост 10 квітня. За даними інформаційного порталу Axios, Трамп був незадоволений Нільсен через відсутність чіткої позиції в міграційному питанні. Тимчасово виконуючим обов’язки глави Міністерства внутрішньої безпеки США призначений начальник Служби імміграційного і митного контролю США Кевін Макелінен. Також 8 квітня свій пост покинув директор Секретної служби країни Рендольф Аллес.

Як повідомляв УНН, раніше в уряді Трампа відбулась серія відставок, що почалась з грудня 2018 року, коли очільник Пентагону Джим Меттіс пішов у відставку на тлі повідомлень про його незгоду з Трампом, включно з рішенням останнього про виведення військ із Сирії. Пізніше Трамп відмовився від повного виведення американських військ із тієї країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чергова відставка у Трампа: керівник апарату Пентагону подав у відставку

Президент США також заявляв, що сам відправив Меттіса у відставку. В.о. міністра оборони США наразі є Патрік Шенаген.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прес-секретар Пентагону Дана Уайт оголосила про свою відставку

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,101.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,000.16