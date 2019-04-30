Чергова відставка у Трампа: заступник генпрокурора пішов з посади після розслідування Мюллера

“Середній термін перебування на своїй посаді заступника генерального прокурора становить 16 місяців, і мало хто залишалися на ньому довше двох років. Я подаю прохання про відставку з 11 травня”, — наголошується в документі.

“Я вдячний вам (Трампу) за можливість працювати (в вашингтонської адміністрації), за ввічливість і гумор, які ви часто демонструєте в наших особистих бесідах, а також за цілі, які ви поставили в своїй інавгураційній промові: патріотизм, єдність, безпеку, освіту і процвітання”, — написав Розенстайн.

У своєму листі заступник міністра також згадав про прогрес, якого досягла відомство. “Продуктивність зросла, а злочинність впала”, — зазначив він.

При цьому WSJ зазначає, що заступнику генерального прокурора вдалося налагодити відносини з Трампом.

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За даними видання, Розенстайн давно запланував піти зі свого поста, але чекав остаточного звіту комісії Мюллера на прохання свого безпосереднього керівника Вільяма Барра.

Як зазначає CNN, Род Розенштайн фактично був куратором розслідування втручання Росії в американські вибори після вимушеного самовідводу колишнього генпрокурора США — Джеффа Сешнса, який очолював цю посаду до призначення на початку 2019-го Вільяма Барра.

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Нагадаємо, сама Нільсен подала у відставку 8 квітня, вона покинула свій пост 10 квітня. За даними інформаційного порталу Axios, Трамп був незадоволений Нільсен через відсутність чіткої позиції в міграційному питанні. Тимчасово виконуючим обов’язки глави Міністерства внутрішньої безпеки США призначений начальник Служби імміграційного і митного контролю США Кевін Макелінен. Також 8 квітня свій пост покинув директор Секретної служби країни Рендольф Аллес.

Як повідомляв УНН, раніше в уряді Трампа відбулась серія відставок, що почалась з грудня 2018 року, коли очільник Пентагону Джим Меттіс пішов у відставку на тлі повідомлень про його незгоду з Трампом, включно з рішенням останнього про виведення військ із Сирії. Пізніше Трамп відмовився від повного виведення американських військ із тієї країни.

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Президент США також заявляв, що сам відправив Меттіса у відставку. В.о. міністра оборони США наразі є Патрік Шенаген.

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