Очередная отставка у Трампа: заместитель генпрокурора ушел с должности после расследования Мюллера

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн, который фактически курировал расследование вмешательства России в американские выборы 2016 года, направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal, которая ознакомилась с просьбой про отставку Розенстайна.