Генпрокурор США відмовляється від дачі показань по доповіді Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Генеральний прокурор США Вільям Барр виступає проти дачі показань юридичному комітету Палати представників на закритому засіданні, присвяченому фрагментам, вилученим з оприлюдненою версією доповіді за підсумками "російського розслідування", яким керував спецпрокурор Роберт Мюллер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Один із співробітників Конгресу повідомив, що Барр погрожує, що відмовиться від запланованої появи на засіданні комітету в четвер.
Голова комітету демократ Джеррольд Надлер запропонував, щоб Барр дав публічні свідчення, після чого відбулася закрита частина слухань для обговорення питань конфіденційного характеру. Передбачалося, що в другій частині взяли б участь юристи апарату комітету.
Співробітник Конгресу повідомив, що Барр виступив проти цих умов.
Очікується, що в середу генеральний прокурор виступить в юридичному комітеті Сенату. Представник Міністерства юстиції, яке очолює Барр, не відповіла на прохання про коментар.
Нагадаємо, Мін'юст США відхилив вимогу конгресменів-демократів надати повний текст доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування щодо втручання Росії в американські вибори в 2016 році.