Екс-директор ФБР вважає, що Трамп перешкоджав правосуддю

Ведучий поставив Комі питання про те, чи вважає він, що у Трампа були злочинні наміри, виходячи з даних, представлених в відредагованою версії доповіді Мюллера.

“Абсолютно точно виглядає так, що були, з огляду на пару епізодів, — сказав Комі. — (Його) вимога від (колишнього радника Білого дому) Дона Макгалі звільнити спецпрокурора — це, на мою думку, демонстративний приклад”.

Екс-директору ФБР було також поставлено питання про те, чи згоден він з твердженням, що якби Трамп не став президентом, то йому за результатами розслідування Мюллера були б висунуті офіційні звинувачення в перешкоджанні правосуддю. “Так, я згоден, — відповів Комі. — Без сумнівів”, — відповів Комі.

“Президент не знаходиться вище закону, і я не згоден з думкою про те, що, оскільки президент очолює виконавчу владу, він не може перешкоджати правосуддю у зв’язку з діяльністю виконавчої влади”, — підкреслив колишній глава ФБР.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з’явився лише в середині квітня.

У звіті наголошувалося, що Мюллер та його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа та його оточення ознак злочину.

На запитання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, котрі їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв’язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.

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2 травня стало відомо, що Генеральний прокурор та міністр юстиції США Вільям Барр відмовився брати участь у запланованих на цей день слуханнях у Палаті представників Конгресу в справі щодо доповіді Мюллера.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп навесні минулого року розглядав можливість доручити міністерству юстиції ініціювати кримінальне переслідування щодо колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі.