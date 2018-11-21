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Трамп хотів ініціювати кримінальне переслідування Клінтон

Трамп хотів ініціювати кримінальне переслідування Клінтон

Київ • УНН

 • 10128 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп навесні цього року розглядав можливість доручити міністерству юстиції ініціювати кримінальне переслідування щодо колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон та екс-директора ФБР Джеймса Комі. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

За даними видання, Трамп навесні поточного року заявив тепер уже колишньому юрисконсульту Білого дому Дональду Макгану, що хотів би доручити Мін’юсту почати переслідування Клінтон та Комі в кримінальному порядку. Макган у відповідь на це підкреслив, що у президента немає таких повноважень, повідомляє газета.

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Згідно з її даними, юрисконсульт сказав, що Трамп може зажадати проведення розслідування у відношенні зазначених осіб на предмет можливого вчинення ними правопорушень, однак рішення про початок кримінального переслідування та висунення офіційних звинувачень традиційно приймає сам мін’юст. При цьому Макган дав зрозуміти, що навіть якщо б президент зажадав такого розслідування, даний крок мав би ряд негативних наслідків. Трампа могли б звинуватити у зловживанні владою, що потенційно загрожувало б імпічментом, відзначає видання.

Як пише The New York Times, невідомо, які звинувачення мін’юст мав би, як того хотів Трамп, пред’явити Клінтон і Комі. Газета нагадує, що президент, зокрема, стверджував, що екс-глава ФБР нібито ділився деякими секретними відомостями із The New York Times. Клінтон була суперником Трампа в ході президентських виборів 2016 року, і останній неодноразово критикував її, зокрема, за порушення правил службового листування під час її перебування держсекретарем.

За даними джерел видання, Трамп також обговорював зі своїми помічниками можливість призначення спецпрокурора, якому було б доручено провести розслідування на предмет можливих порушень закону з боку Комі та Клінтон.

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Як зазначає газета, після бесід із Трампом Макган доручив команді юристів Білого дому скласти для президента пам’ятку, в якій були б перераховані його повноваження, що стосуються взаємодії із Мін’юстом. Однак невідомо, чи прочитав Трамп даний документ, повідомляє The New York Times.

Як раніше інформував УНН, у 2015 році вибухнув скандал через те, що Гілларі Клінтон під час перебування головою Держдепартаменту використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тисяч листів), а особисту (більше 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.

У липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.

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