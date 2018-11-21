Трамп хотел инициировать уголовное преследование Клинтон

По данным издания, Трамп весной текущего года заявил теперь уже бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану, что хотел бы поручить минюсту начать преследование Клинтон и Коми в уголовном порядке. Макган в ответ на это подчеркнул, что у президента нет таких полномочий, сообщает газета.

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Согласно её сведениям, юрисконсульт сказал, что Трамп может затребовать проведения расследования в отношении указанных лиц на предмет возможного совершения ими правонарушений, однако решение о начале уголовного преследования и выдвижении официальных обвинений традиционно принимает сам минюст. При этом Макган дал понять, что даже если бы президент потребовал такого расследования, данный шаг был бы чреват рядом негативных последствий. Трампа могли бы обвинить в злоупотреблении властью, что потенциально грозило бы импичментом, отмечает издание.

Как пишет The New York Times, неизвестно, какие обвинения минюст должен был бы, как того хотел Трамп, предъявить Клинтон и Коми. Газета напоминает, что президент, в частности, утверждал, что экс-глава ФБР якобы делился некими секретными сведениями с NYT. Клинтон была соперником Трампа в ходе президентских выборов 2016 года, и последний неоднократно критиковал ее, в частности, за нарушение правил служебной переписки в ее бытность госсекретарем.

По данным источников издания, Трамп также обсуждал со своими помощниками возможность назначения спецпрокурора, которому было бы поручено провести расследование на предмет возможных нарушений закона со стороны Коми и Клинтон.

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Как отмечает газета, после бесед с Трампом МакГан поручил команде юристов Белого дома составить для президента памятку, в которой были бы перечислены его полномочия, касающиеся взаимодействия с Минюстом. Однако неизвестно, прочитал Трамп данный документ, сообщает NYT.

Как ранее информировал УНН, в 2015 году разразился скандал из-за того, что Хиллари Клинтон на посту главы Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала в внешнеполитического ведомства всю свою рабочую переписку (55 тысяч листов), а личную (более 30 тысяч листов) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года Джеймс Коми заявил, что ФБР “не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан”. Но он добавил: “Учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого”.