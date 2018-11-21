Трамп хотел инициировать уголовное преследование Клинтон

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106021 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112292 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149531 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144245 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136347 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128158 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170975 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118083 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141644 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 26220 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 66648 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 29284 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 26956 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 104277 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 135388 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170975 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 180346 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 191220 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 149521 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103689 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108052 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110452 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109875 просмотра
Актуальное
Трамп хотел инициировать уголовное преследование Клинтон

Трамп хотел инициировать уголовное преследование Клинтон

Киев  •  УНН

 • 10128 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп весной этого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Трамп весной текущего года заявил теперь уже бывшему юрисконсульту Белого дома Дональду Макгану, что хотел бы поручить минюсту начать преследование Клинтон и Коми в уголовном порядке. Макган в ответ на это подчеркнул, что у президента нет таких полномочий, сообщает газета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома — The Washington Post

Согласно её сведениям, юрисконсульт сказал, что Трамп может затребовать проведения расследования в отношении указанных лиц на предмет возможного совершения ими правонарушений, однако решение о начале уголовного преследования и выдвижении официальных обвинений традиционно принимает сам минюст. При этом Макган дал понять, что даже если бы президент потребовал такого расследования, данный шаг был бы чреват рядом негативных последствий. Трампа могли бы обвинить в злоупотреблении властью, что потенциально грозило бы импичментом, отмечает издание.

Как пишет The New York Times, неизвестно, какие обвинения минюст должен был бы, как того хотел Трамп, предъявить Клинтон и Коми. Газета напоминает, что президент, в частности, утверждал, что экс-глава ФБР якобы делился некими секретными сведениями с NYT. Клинтон была соперником Трампа в ходе президентских выборов 2016 года, и последний неоднократно критиковал ее, в частности, за нарушение правил служебной переписки в ее бытность госсекретарем.

По данным источников издания, Трамп также обсуждал со своими помощниками возможность назначения спецпрокурора, которому было бы поручено провести расследование на предмет возможных нарушений закона со стороны Коми и Клинтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минюст США начал сбор компромата на Ассанжа по инициативе Помпео еще в 2017 году — The New York Times

Как отмечает газета, после бесед с Трампом МакГан поручил команде юристов Белого дома составить для президента памятку, в которой были бы перечислены его полномочия, касающиеся взаимодействия с Минюстом. Однако неизвестно, прочитал Трамп данный документ, сообщает NYT.

Как ранее информировал УНН, в 2015 году разразился скандал из-за того, что Хиллари Клинтон на посту главы Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала в внешнеполитического ведомства всю свою рабочую переписку (55 тысяч листов), а личную (более 30 тысяч листов) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года Джеймс Коми заявил, что ФБР “не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан”. Но он добавил: “Учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы