The New York Times: Мін'юст США почав збір компромату на Ассанжа за ініціативою Помпео ще в 2017 році

За даними джерел видання, в адміністрації президента Дональда Трампа, Помпео незабаром після призначення директором ЦРУ повідомив американським законодавцям про початок збору відомостей про Ассанжа з метою з’ясувати, чи є у нього зв’язки із російськими спецслужбами. До цієї операції активно підключився міністр юстиції, відправлений 7 листопада в відставку генеральний прокурор Джефф Сешнс. Він добивався разом із главою ЦРУ перегляду журналістського статусу засновника WikiLeaks, щоб мати підстави висунути проти нього звинувачення у кримінальній справі, пояснює видання.

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У період передвиборної кампанії 2016 року WikiLeaks опублікувала внутрішню переписку Національного комітету Демократичної партії США, що негативно відбилося на популярності суперниці Трампа, кандидата від демократів Гілларі Клінтон. Спецслужби США підозрюють Росію в тому, що вона нібито організувала хакерську атаку на Нацкомітет демократів для злому його внутрішнього інформаційного обміну. Як стверджує The New York Times, у ході розвідувальної операції ЦРУ при Помпео в адміністрації Трампа міцніло переконання в тому, що Ассанж працює на Москву.

Як повідомила в четвер газета The Washington Post, мін’юст США пред’явив звинувачення засновнику WikiLeaks. Відомство не планувало оголошувати цю інформацію, проте один із помічників прокурора — Келлен Дуайєр — ненавмисно розкрив ці відомості.

Як раніше інформував УНН, Джуліан Ассанж протягом шести років проживає в посольстві Еквадору в Лондоні. 1 грудня 2010 Інтерпол видав ордер на його арешт і він був оголошений в міжнародний розшук, а вже 7 грудня він був заарештований британською поліцією на території Сполученного Королівства. 14 грудня 2010 року звільнений з-під варти Лондонським судом під заставу 240 тис. фунтів стерлінгів, після чого Ассанж знаходився в Великій Британії під підпискою про невиїзд в очікуванні суду. Пізніше британська влада ухвалила рішення вислати його до Швеції, де він звинувачується в зґвалтуванні в місті Енчепінг, двох випадках сексуального домагання (в Енчепінгу та Стокгольмі) і “незаконному примушуванні”, в чому Ассанжа звинувачують дві жінки. 19 червня 2012 р. Ассанж попросив політичного притулку в Еквадорі. Незабаром стало відомо, що він залишається на території посольства цієї країни у Лондоні до рішення влади про надання або ненадання притулку. Оскільки Ассанж порушив умови звільнення під заставу (проводив ніч не в затвердженому місці), влада Англії заявила про готовність заарештувати його, як тільки він полишить стіни посольства. Таким чином, засновник WikiLeaks не може покинути територію еквадорського дипломатичного представництва, оскільки відразу буде затриманий лондонською поліцією. Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими.