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The New York Times: Минюст США начал сбор компромата на Ассанжа по инициативе Помпео еще в 2017 году

The New York Times: Минюст США начал сбор компромата на Ассанжа по инициативе Помпео еще в 2017 году

Киев  •  УНН

 • 6214 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство юстиции США начало собирать компрометирующие данные на основателя международной обличительной платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа ещё в 2017 году по инициативе госсекретаря Майкла Помпео, который на тот момент возглавлял Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

По данным ее источников в администрации президента Дональда Трампа, Помпео вскоре после назначения директором ЦРУ сообщил американским законодателям о начале сбора сведений об Ассанже с целью выяснить, имеются ли у него связи с российскими спецслужбами. К этой операции активно подключился министр юстиции, отправленный 7 ноября в отставку генеральный прокурор Джефф Сешнс, добивавшийся вместе с главой ЦРУ пересмотра журналистского статуса основателя WikiLeaks, чтобы иметь основания выдвинуть против него обвинения по уголовному делу, поясняет издание.

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В период предвыборной кампании 2016 WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что негативно отразилось на популярности соперницы Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она организовала хакерскую атаку на Нацкомитет демократов для взлома его внутреннего информационного обмена. Как утверждает The New York Times, в ходе разведывательной операции ЦРУ при Помпео в администрации Трампа крепло убеждение в том, что Ассанж работает на Москву.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, Минюст США предъявил обвинения основателю WikiLeaks. Ведомство не планировало объявлять эту информацию, однако один из помощников прокурора - Келлен Дуайер - нечаянно раскрыл эти сведения.

Как ранее информировал УНН, Джулиан Ассанж в течение шести лет проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. 1 декабря 2010 Интерпол выдал ордер на его арест и он был объявлен в международный розыск, а уже 7 декабря он был арестован британской полицией на территории сочетании Королевства. 14 декабря 2010 года освобождён из-под стражи Лондонским судом под залог 240 тыс. фунтов стерлингов, ппосле чего Ассанж находился в Великобритании под подпиской о невыезде в ожидании суда. Позже британские власти приняли решение выслать его в Швецию, где он обвиняется в изнасиловании в городе Энчёпинг, двух случаях сексуального домогательства (в Энчёпинге и Стокгольме) и “незаконном принуждении”, в чем Ассанжа обвиняют две женщины. 19 июня 2012 года Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре. Вскоре стало известно, что он остается на территории посольства этой страны в Лондоне до решения власти о предоставлении или непредоставлении убежища. Поскольку Ассанж нарушил условия освобождения под залог (проводил ночь не в утвержденном месте), власть Англии заявила о готовности арестовать его, как только он покинет стены посольства. Таким образом, основатель WikiLeaks не может покинуть территорию эквадорского дипломатического представительства, поскольку сразу будет задержан лондонской полицией. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

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