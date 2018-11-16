ЗМІ: мін'юст США готується пред'явити звинувачення Джуліану Ассанжу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство юстиції США готується пред’явити звинувачення засновнику ресурсу WikiLeaks австралійцю Джуліану Ассанжу. Про це повідомила в четвер газета The Wall Street Journal, передає УНН.
За її даними, представники Мін’юсту сподіваються, що процес творця “сайту витоків” зможе проходити в американському суді.
Відзначається, що протягом останніх декількох років прокурори обговорювали звинувачення, які вони потенційно можуть пред’явити Ассанжу, і тепер готові це зробити. Ймовірно, що звинувачувати його будуть за статтею про шпигунство.
Адвокат Ассанжа Баррі Поллак, слова якого наводить газета, заявив, що у нього немає відомостей про роботу прокурорів. “У нас немає відомостей з боку влади, що по відношенню до Ассанжа може початися кримінальний процес, — сказав юрист. — Переслідування кого б то не було за публікацію правдивої інформації може стати жахливим і небезпечним прецедентом”.
Як повідомляв УНН, нещодавно Ассанж заявив про намір влади Еквадору передати його США.