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ЗМІ: мін'юст США готується пред'явити звинувачення Джуліану Ассанжу

ЗМІ: мін'юст США готується пред'явити звинувачення Джуліану Ассанжу

Київ • УНН

 • 11492 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністерство юстиції США готується пред’явити звинувачення засновнику ресурсу WikiLeaks австралійцю Джуліану Ассанжу. Про це повідомила в четвер газета The Wall Street Journal, передає УНН.

За її даними, представники Мін’юсту сподіваються, що процес творця “сайту витоків” зможе проходити в американському суді.

Відзначається, що протягом останніх декількох років прокурори обговорювали звинувачення, які вони потенційно можуть пред’явити Ассанжу, і тепер готові це зробити. Ймовірно, що звинувачувати його будуть за статтею про шпигунство.

Адвокат Ассанжа Баррі Поллак, слова якого наводить газета, заявив, що у нього немає відомостей про роботу прокурорів. “У нас немає відомостей з боку влади, що по відношенню до Ассанжа може початися кримінальний процес, — сказав юрист. — Переслідування кого б то не було за публікацію правдивої інформації може стати жахливим і небезпечним прецедентом”.

Як повідомляв УНН, нещодавно Ассанж заявив про намір влади Еквадору передати його США.

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