СМИ: Минюст США готовится предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106586 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113283 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150759 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145189 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136799 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128377 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171676 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118099 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141658 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145412 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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СМИ: Минюст США готовится предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

СМИ: Минюст США готовится предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

Киев  •  УНН

 • 11486 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство юстиции США готовится предъявить обвинения основателю ресурса WikiLeaks австралийцу Джулиану Ассанжу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По ее данным, представители минюста надеются, что процесс создателя “сайта утечек” сможет проходить в американском суде.

Отмечается, что в течение последних нескольких лет прокуроры обсуждали обвинения, которые они потенциально могут предъявить Ассанжу, и теперь готовы это сделать. Вероятно, что обвинять его будут по статье о шпионаже.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак, слова которого приводит газета, заявил, что у него нет сведений о работе прокуроров. “У нас нет сведений со стороны властей, что в отношении Ассанжа может начаться уголовный процесс, — сказал юрист. — Преследование кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасающим и опасным прецедентом”.

Как сообщал УНН, недавно Ассанж заявил о намерении властей Эквадора передать его США.

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