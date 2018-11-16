СМИ: Минюст США готовится предъявить обвинения Джулиану Ассанжу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Министерство юстиции США готовится предъявить обвинения основателю ресурса WikiLeaks австралийцу Джулиану Ассанжу. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, передает УНН.
По ее данным, представители минюста надеются, что процесс создателя “сайта утечек” сможет проходить в американском суде.
Отмечается, что в течение последних нескольких лет прокуроры обсуждали обвинения, которые они потенциально могут предъявить Ассанжу, и теперь готовы это сделать. Вероятно, что обвинять его будут по статье о шпионаже.
Адвокат Ассанжа Барри Поллак, слова которого приводит газета, заявил, что у него нет сведений о работе прокуроров. “У нас нет сведений со стороны властей, что в отношении Ассанжа может начаться уголовный процесс, — сказал юрист. — Преследование кого бы то ни было за публикацию правдивой информации может стать ужасающим и опасным прецедентом”.
Как сообщал УНН, недавно Ассанж заявил о намерении властей Эквадора передать его США.