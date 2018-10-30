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Ассанж заявив про намір влади Еквадору передати його США

Ассанж заявив про намір влади Еквадору передати його США

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж заявив у понеділок, що Еквадор намагається припинити надавати йому притулок у своєму лондонському посольстві та передати його Сполученим Штатам, передає УНН з посиланням на Reuters.

Ассанж виступив з посольства через відеозв’язок на слуханні, що проходить у еквадорській столиці Кіто у судовому процесі, де намагається оскаржити вимоги еквадорського уряду оплатити медичні рахунки, телефонні дзвінки і прибирати за своїм домашнім котом.

Засновник WikiLeaks під час слухання заявив, що нові правила є знаком того, що Еквадор намагається вигнати його, і сказав, що президент Еквадору Ленін Морено вже вирішив припинити надання притулку Ассанжу, але ще не віддав наказ офіційно.

"Якщо Ассанж хоче залишитися, і він дотримується правил,.. він може залишатися у посольстві до тих пір, поки він хоче", - сказав генеральний прокурор Ініго Сальвадор, додавши, що проживання Ассанжа коштувало країні 6 мільйонів доларів.

Міністр закордонних справ Хосе Валенсіа відмовився коментувати заяви Ассанджа про те, що Еквадор хотів передати його Сполученим Штатам.

Суддя Каріна Мартінес відхилила позов, кажучи, що міністерство закордонних справ відповідає за визначення житлових умов Ассанжа.

Команда юристів Ассанжа заявила, що негайно оскаржила це рішення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що засновник WikiLeaks відмовився дотримуватися правил перебування в посольстві Еквадору в Лондоні, складених владою південноамериканської країни.

47-річний Ассанж живе у посольстві Еквадору в Лондоні протягом уже шести років, переховуючись від британської влади, яка може арештувати його за порушення умов звільнення під заставу, якщо він покине дипустанову. Він також побоюється екстрадиції до США, де є ймовірність його кримінального переслідування за публікацію секретної інформації Агентства національної безпеки. 

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