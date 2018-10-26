ЗМІ: Ассанж відмовився дотримуватися правил перебування в посольстві Еквадору

За даними агентства, Ассанж не погодився отримати паролі для доступу в інтернет з території дипмісії. Як повідомило EFE, дане рішення засновника WikiLeaks, ймовірно, пов’язано з порадами його адвокатів. Раніше стало відомо, що “особливий протокол”, застосований у відношенні Ассанжа владою Еквадору, зобов’язує всіх, хто бажає побачитися з ним, в тому числі представників його захисту, розкривати дані про свої облікові записи в соцмережах, серійні номери смартфонів і планшетів. При цьому уряд південноамериканської республіки залишав за собою право “ділитися цією інформацією”.

У березні цього року влада Еквадору позбавили засновника WikiLeaks засобів комунікації — доступу в інтернет і телефонного зв’язку. Цей крок у Кіто пояснили тим, що Ассанж продовжував виступати з політичними заявами. Минулого тижня стало відомо, що Ассанж подав до суду на уряд Еквадору за порушення своїх основних прав і свобод. Адвокати засновника WikiLeaks оскаржують законність обмежень, накладених на нього під час його перебування в посольстві Еквадору в Лондоні.

Як повідомляв УНН, Еквадор вирішив частково відновити доступ до комунікацій для Ассанжа.