СМИ: Ассанж отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора

По данным агентства, Ассанж не согласился получить пароли для доступа в интернет с территории дипмиссии. Как сообщило EFE, данное решение основателя WikiLeaks, вероятно, связано с советами его адвокатов. Ранее стало известно, что “особый протокол”, примененный в отношении Ассанжа властями Эквадора, обязывает всех, кто желает увидеться с ним, в том числе представителей его защиты, раскрывать данные о своих учетных записях в соцсетях, серийные номера смартфонов и планшетов. При этом правительство южноамериканской республики оставляло за собой право “делиться этой информацией”.

В марте этого года власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks средств коммуникации — доступа в интернет и телефонной связи. Этот шаг в Кито объяснили тем, что Ассанж продолжал выступать с политическими заявлениями. На прошлой неделе стало известно, что Ассанж подал в суд на правительство Эквадора за нарушение своих основных прав и свобод. Адвокаты основателя WikiLeaks оспаривают законность ограничений, наложенных на него во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.

Как сообщал УНН, Эквадор решил частично восстановить доступ к коммуникациям для Ассанжа.