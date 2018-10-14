ЗМІ: Еквадор вирішив частково відновити доступ до комунікацій для Ассанжа

“Еквадор повідомив засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, що зніме накладений на нього режим ізоляції після зустрічей в п’ятницю між двома високопоставленими представниками ООН і президентом Еквадору Леніним Морено”, — наводить агентство заяву WikiLeaks.

У березні цього року влада Еквадору позбавила засновника WikiLeaks засобів комунікації із зовнішнім світом нібито за невиконання ним письмової обіцянки не поширювати повідомлень, що представляють собою втручання в справи інших країн. Тоді ж офіційний Кіто заявив, що залишає за собою право “вжити інших заходів у зв’язку з невиконанням Ассанжем своїх зобов’язань”.

Як повідомляв УНН, рішення влади Еквадору про надання притулку засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу залишається в силі. Про це заявив міністр закордонних справ і міграції південноамериканської республіки Хосе Валенсія в інтерв’ю, опублікованому 5 жовтня в місцевій газеті El Universo.