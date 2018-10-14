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СМИ: Эквадор решил частично восстановить доступ к коммуникациям для Ассанжа

СМИ: Эквадор решил частично восстановить доступ к коммуникациям для Ассанжа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Правительство Эквадора приняло решение частично восстановить доступ к средствам коммуникации для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.

“Эквадор сообщил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, что снимет наложенный на него режим изоляции после встреч в пятницу между двумя высокопоставленными представителями ООН и президентом Эквадора Лениным Морено”, — приводит агентство заявление WikiLeaks.

В марте этого года власти Эквадора лишили основателя WikiLeaks средств коммуникации с внешним миром якобы за невыполнение им письменного обещания не распространять сообщений, представляющих собой вмешательство в дела других стран. Тогда же официальный Кито заявил, что оставляет за собой право “принять другие меры в связи с невыполнением Ассанжем своих обязательств”.

Как сообщал УНН, решение властей Эквадора о предоставлении убежища основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу остается в силе. Об этом заявил министр иностранных дел и миграции южноамериканской республики Хосе Валенсия в интервью, опубликованном 5 октября в местной газете El Universo.

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