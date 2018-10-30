Ассанж заявил о намерении властей Эквадора передать его США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил в понедельник, что Эквадор пытается прекратить предоставление ему убежища в своем лондонском посольстве и передать его Соединенным Штатам, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Ассанж выступил из посольства через видеосвязь на слушании, которое проходит в эквадорской столице Кито в судебном процессе, где он пытается оспорить требования эквадорского правительства оплатить медицинские счета, телефонные звонки и убирать за своим домашним котом.
Основатель WikiLeaks во время слушания заявил, что новые правила являются знаком того, что Эквадор пытается выгнать его, и сказал, что президент Эквадора Ленин Морено уже решил прекратить предоставление убежища Ассанжу, но еще не отдал приказ официально.
"Если Ассанж хочет остаться, и он соблюдает правила,.. он может оставаться в посольстве до тех пор, пока он хочет", - сказал генеральный прокурор Иниго Сальвадор, добавив, что проживание Ассанжа стоило стране 6 миллионов долларов.
Министр иностранных дел Хосе Валенсиа отказался комментировать заявления Ассанджа о том, что Эквадор хотел передать его Соединенным Штатам.
Судья Карина Мартинес отклонила иск, говоря, что министерство иностранных дел отвечает за определение жилищных условий Ассанжа.
Команда юристов Ассанжа заявила, что немедленно обжаловала это решение.
Ранее СМИ сообщали, что основатель WikiLeaks отказался соблюдать правила пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне, составленных властями южноамериканской страны.
47-летний Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне на протяжении уже шести лет, скрываясь от британских властей, которая может арестовать его за нарушение условий освобождения под залог, если он покинет дипучреждение. Он также опасается экстрадиции в США, где есть вероятность его уголовного преследования за публикацию секретной информации Агентства национальной безопасности.