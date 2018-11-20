The Washington Post: Іванка Трамп грубо порушила правила Білого дому

За їхніми даними, протягом більшої частини 2017 року Іванка обговорювала питання, пов’язані з роботою в Білому домі, за допомогою пошти, зареєстрованої на спільному з її чоловіком Джаредом Кушнером домені. Газета, посилаючись на знайомих зі ситуацією осіб, зазначає, що помічники Іванки були у шоці, дізнавшись про те, в якому масштабі донька глави держави користувалася особистою поштою в робочому контексті. За словами юрисконсульта Іванки, вона дійсно використовувала особистий ящик для обміну службовими листами, проте це відбувалося не систематично і тільки до тих пір, поки вона не була повідомлена про чинний регламент, повідомляє The Washington Post.

До даного питання залучається особливу увагу, оскільки саме скандал із використанням особистої пошти екс-держсекретарем США Гілларі Клінтон був одним із головних “козирів” Трампа у передвиборній гонці в 2016 році, який, на думку спостерігачів, багато в чому дозволив йому в кінцевому підсумку обійти суперницю в гонці за президентське крісло.

Як раніше інформував УНН, у 2015 році вибухнув скандал через те, що Гілларі Клінтон під час перебування головою Держдепартаменту використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тисяч листів), а особисту (більше 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці.

У липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.