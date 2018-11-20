The Washington Post: Иванка Трамп грубо нарушила правила Белого дома

По их данным, на протяжении большей части 2017 года Иванка обсуждала вопросы, связанные с работой в Белом доме, с помощью почты, зарегистрированной на совместном с её мужем Джаредом Кушнером домене. Газета, ссылаясь на знакомых с ситуацией лица, отмечает, что помощники Иванки были в шоке узнав о том, в каком масштабе дочь главы государства пользовалась личной почтой в рабочем контексте. По словам юрисконсульта Иванки, она действительно использовала личный ящик для обмена служебными письмами, однако это происходило не систематически и только до тех пор, пока она не была уведомлена о действующем регламенте, сообщает The Washington Post.

К данному вопросу привлекается особое внимание, поскольку именно скандал с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон был одним из главных “козырей” Трампа в предвыборной гонке в 2016 году, который, по мнению наблюдателей, во многом позволил ему в конечном итоге обойти соперницу в гонке за президентское кресло.

Как ранее информировал УНН, в 2015 году разразился скандал из-за того, что Хиллари Клинтон на посту главы Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала в внешнеполитического ведомства всю свою рабочую переписку (55 тысяч листов), а личную (более 30 тысяч листов) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле 2016 года Джеймс Коми заявил, что ФБР “не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан”. Но он добавил: “Учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого”.