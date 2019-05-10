Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

Ведущий поставил Коми вопрос о том, считает ли он, что у Трампа были преступные намерения, исходя из данных, представленных в отредактированной версии доклада Мюллера.

“Абсолютно точно выглядит так, что были, учитывая пару эпизодов, — сказал Коми. — (Его) требование от (бывшего советника Белого дома) Дона Макгали уволить спецпрокурора — это, по моему мнению, демонстративный пример”.

Экс-директору ФБР был также задан вопрос о том, согласен ли он с утверждением, что если бы Трамп не стал президентом, то ему по результатам расследования Мюллера были бы выдвинуты официальные обвинения в препятствовании правосудию. “Да, я согласен, — ответил Коми. — Без сомнений”, — ответил Коми.

“Президент не находится выше закона, и я не согласен с мнением о том, что, поскольку президент возглавляет исполнительную власть, он не может препятствовать правосудию в связи с деятельностью исполнительной власти”, — подчеркнул бывший глава ФБР.

Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменный доклад на четырех страницах о результате Расследование спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился лишь в середине апреля.

В докладе отмечалось, что Мюллер и его коллеги выявили много случаев контакта команды Трампа с росиянами во время президентськои кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не обнаружили в действиях Трампа и его окружения признаков преступление.

На вопрос, пытался ли Трамп препятствовать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые ему противоречат. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях Трампа с росиянами длилось около двух лет.

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2 мая стало известно, что Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр отказался участвовать в запланированной на цей день слушания в палате представителей конгресс в делу щодо Доклады Мюллера.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп Весной прошлом году рассматривал Возможность доручити министерству юстиции инициировать уголовное преследование щодо бывшая госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп весной прошлого года рассматривал возможность поручить министерству юстиции инициировать уголовное преследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми.