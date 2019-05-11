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Трамп просив колишнього радника заявити, що не перешкоджав правосуддю - WSJ

Трамп просив колишнього радника заявити, що не перешкоджав правосуддю - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп просив свого колишнього юрисконсульта Дональда Макгалі визнати, що він не вважає перешкоджанням правосуддю вимогу господаря Білого дому домогтися звільнення спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це повідомила в п'ятницю газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає УНН.

За даними видання, на наступний день після публікації скороченої версією доповіді Мюллера, який вів розслідування щодо втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року, Трамп через свого юриста Еммета Флад направив Макганну лист. Він, нібито, містив прохання виступити з публічною заявою, в якому Макгалі визнав би, що не вважає перешкоджанням правосуддю вимогу Трампа домогтися звільнення Мюллера в 2017 році, а також подальшу прохання господаря Білого дому заперечувати сам факт такої вимоги.

Газета підкреслює, що Макгалі відхилив прохання Трампа. Адвокат Макгалі Вільям Берк заявив, що вони не розглядають даний запит “як загрозу”.

“Це була професійне і серцеве прохання”, — наводить газета його слова.

Раніше ряд ЗМІ США повідомляли про те, що Трамп просив Макгалі переконати першого заступника глави Мін’юсту США Рода Розенстайна, який курирував розслідування Мюллера, звільнити останнього. Як повідомлялося, Макгалі відмовився, незабаром після чого пішов у відставку. В кінці квітня Трамп заявив, що він ніколи не просив Макгалі домогтися звільнення Мюллера.

“Якби я і хотів звільнити Мюллера, мені для цього не потрібен був Макгалі, так як я міг би зробити це сам”, — написав Трамп в Twitter.

У вівторок екс-директор ФБР Джеймс Комі в ефірі CNN висловив упевненість в тому, що Трамп перешкоджав правосуддю під час проведеного Мюллером розслідування.

“(Його) вимога від (колишнього радника Білого дому) Дона Макгалі звільнити спецпрокурора — це, по-моєму, говорить приклад”, — заявив він.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з’явився лише в середині квітня.

У звіті наголошувалося, що Мюллер та його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа та його оточення ознак злочину.

На запитання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, котрі їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв’язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мюллер незадоволений тим, як генпрокурор США виклав ключові моменти його доповіді

2 травня стало відомо, що Генеральний прокурор та міністр юстиції США Вільям Барр відмовився брати участь у запланованих на цей день слуханнях у Палаті представників Конгресу в справі щодо доповіді Мюллера.

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