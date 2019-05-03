Білий дім: доповідь Мюллера суперечить сучасному праву
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера, який протягом двох років проводив розслідування справи про втручання РФ у президентські вибори в США, суперечить існуючому праву. Про це йдеться в листі юриста американської адміністрації Еммета Флад, направленому 19 квітня генеральному прокурору США Вільяму Барру. Його текст в четвер наводить телеканал CNN, повідомляє УНН.
“Вона (доповідь Мюллера) цілком свідомо не відповідає вимогам чинного законодавства”, — сказано в тексті.
На думку Флад, завдання прокурорів полягає в проведенні повного розслідування і подальшого звернення до суду присяжних про винесення обвинувального висновку або відмови від подальших звинувачень. “Проголошувати невинність не входить в обов’язки прокурорів. В американській системі правосуддя існує презумпція невинності, прокурори не повинні додатково підтверджувати непричетність до злочину”, — заявляє Флад.
У своєму листі юрист Білого дому також вказав на право президента США дозволяти своїм помічникам не давати свідчень перед Конгресом. “Одна справа, коли президент сприяє співробітництву і повній відкритості при кримінальних розслідуваннях, які проводить виконавча влада, зовсім інше — дозволяти своїм помічникам поставати перед Конгресом і відповідати на питання про зв’язки з президентом”.
Нагадуємо, доповідь Мюллера стала бестселером в США.