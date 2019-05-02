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Доповідь Мюллера стала бестселером в США

Доповідь Мюллера стала бестселером в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Опублікована доповідь спеціального радника Роберта Мюллера про розслідування можливих зв’язків між російськими чиновниками та президентською кампанією Дональда Трампа стала бестселером у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Так, минулого тижня було продано трохи менше 42 000 примірників.

Виданий спільно Scribner і The Washington Post, примірників доповіді продали більше, ніж будь-яку книгу наукової літератури в списку BookScan, де відстежуються прямі продажі магазинів і відображається близько 85% ринку друку.

Зазначається, що доповідь, опублікована у м’якій обкладинці, також потрапить до списку бестселерів The New York Times, який вийде в неділю, 12 травня.

Нагадаємо, Мюллер незадоволений тим, як генпрокурор США виклав ключові моменти його доповіді. 

Українські Національні Новини

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