Доповідь Мюллера стала бестселером в США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Опублікована доповідь спеціального радника Роберта Мюллера про розслідування можливих зв’язків між російськими чиновниками та президентською кампанією Дональда Трампа стала бестселером у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Так, минулого тижня було продано трохи менше 42 000 примірників.
Виданий спільно Scribner і The Washington Post, примірників доповіді продали більше, ніж будь-яку книгу наукової літератури в списку BookScan, де відстежуються прямі продажі магазинів і відображається близько 85% ринку друку.
Зазначається, що доповідь, опублікована у м’якій обкладинці, також потрапить до списку бестселерів The New York Times, який вийде в неділю, 12 травня.
Нагадаємо, Мюллер незадоволений тим, як генпрокурор США виклав ключові моменти його доповіді.