Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Опубликованный доклад специального советника Роберта Мюллера о расследовании возможных связей между российскими чиновниками и президентской кампанией Дональда Трампа стал бестселлером в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Так, на прошлой неделе было продано чуть меньше 42 тысячи экземпляров.
Выданный совместно Scribner и The Washington Post, экземпляров докладе продали больше, чем любую книгу научной литературы в списке BookScan, где отслеживаются прямые продажи магазинов и отображается около 85% рынка печати.
Отмечается, что доклад, опубликованный в мягкой обложке, также попадет в список бестселлеров The New York Times, который выйдет в воскресенье, 12 мая.
Напомним, Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил ключевые моменты его доклада.