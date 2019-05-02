Доклад Мюллера стал бестселлером в США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102841 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107137 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109895 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111026 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137599 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114356 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139584 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144901 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130352 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Доклад Мюллера стал бестселлером в США

Киев  •  УНН

 • 11908 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Опубликованный доклад специального советника Роберта Мюллера о расследовании возможных связей между российскими чиновниками и президентской кампанией Дональда Трампа стал бестселлером в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Так, на прошлой неделе было продано чуть меньше 42 тысячи экземпляров.

Выданный совместно Scribner и The Washington Post, экземпляров докладе продали больше, чем любую книгу научной литературы в списке BookScan, где отслеживаются прямые продажи магазинов и отображается около 85% рынка печати.

Отмечается, что доклад, опубликованный в мягкой обложке, также попадет в список бестселлеров The New York Times, который выйдет в воскресенье, 12 мая.

Напомним, Мюллер недоволен тем, как генпрокурор США изложил ключевые моменты его доклада.

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