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Белый дом: доклад Мюллера противоречит современному праву

Белый дом: доклад Мюллера противоречит современному праву

Киев  •  УНН

 • 11145 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву. Об этом говорится в письме юриста американской администрации Эммета Флада, направленном 19 апреля генеральному прокурору США Уильяму Барру. Его текст в четверг приводит телеканал CNN, сообщает УНН.

“Он (доклад Мюллера) совершенно осознанно не соответствует требованиям применимого законодательства”, — сказано в тексте.

По мнению Флада, задача прокуроров заключается в проведении полного расследования и дальнейшем обращении к суду присяжных о вынесении обвинительного заключения или отказа от дальнейших обвинений. “Провозглашать невиновность не входит в обязанности прокуроров. В американской системе правосудия существует презумпция невиновности, прокуроры не должны дополнительно подтверждать непричастность к преступлению”, — заявляет Флад.

В своем письме юрист Белого дома также указал на право президента США разрешать своим помощникам не давать показаний перед Конгрессом. “Одно дело, когда президент способствует сотрудничеству и полной открытости при уголовных расследованиях, которые проводит исполнительная власть, совсем другое — позволять своим помощникам представать перед Конгрессом и отвечать на вопросы о связях с президентом”.

Напоминаем, доклад Мюллера стала бестселлером в США.

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