Белый дом: доклад Мюллера противоречит современному праву
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву. Об этом говорится в письме юриста американской администрации Эммета Флада, направленном 19 апреля генеральному прокурору США Уильяму Барру. Его текст в четверг приводит телеканал CNN, сообщает УНН.
“Он (доклад Мюллера) совершенно осознанно не соответствует требованиям применимого законодательства”, — сказано в тексте.
По мнению Флада, задача прокуроров заключается в проведении полного расследования и дальнейшем обращении к суду присяжных о вынесении обвинительного заключения или отказа от дальнейших обвинений. “Провозглашать невиновность не входит в обязанности прокуроров. В американской системе правосудия существует презумпция невиновности, прокуроры не должны дополнительно подтверждать непричастность к преступлению”, — заявляет Флад.
В своем письме юрист Белого дома также указал на право президента США разрешать своим помощникам не давать показаний перед Конгрессом. “Одно дело, когда президент способствует сотрудничеству и полной открытости при уголовных расследованиях, которые проводит исполнительная власть, совсем другое — позволять своим помощникам представать перед Конгрессом и отвечать на вопросы о связях с президентом”.
Напоминаем, доклад Мюллера стала бестселлером в США.