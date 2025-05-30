Трамп прокомментировал видео, где жена Макрона дает ему "пощечину", и дал супругам совет

Президент США Дональд Трамп высказал свои мысли относительно брака Эммануэля Макрона после того, как появилось видео, на котором жена толкает французского лидера в лицо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

На вопрос, есть ли у него какие-либо супружеские советы для пары, Трамп ответил: "Убедитесь, что двери остаются закрытыми".

Трамп добавил, что разговаривал с Макроном и с ним все в порядке.

Это было нехорошо. Я разговаривал с ним, и с ним все в порядке, с ними все в порядке. Они двое действительно хорошие люди. Я не знаю, что это все было… Я очень хорошо их знаю, и с ними все в порядке - заявил Трамп.

Дополнение

На днях журналисты зафиксировали на видео эмоциональный момент в общении между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Инцидент произошел после прибытия президентской пары во Вьетнам в начале тура по странам Юго-Восточной Азии. Мир облетело видео, как Макрон, выходя из самолета, получает пощечину от жены.

Макрон дал объяснение сцене между ним и женой, отрывок которой накануне зафиксировали журналисты через только что открытую дверь самолета во Вьетнаме. Он сказал, что это была шутка, и им с женой, с которой они в браке уже почти 20 лет, свойственно шалить.