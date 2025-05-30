Трамп прокоментував відео, де дружина Макрона дає йому "ляпас" й дав подружжю пораду
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив думку про шлюб Макрона після відео, де дружина штовхає його в обличчя, порадивши "тримати двері зачиненими". Він запевнив, що з Макроном все гаразд.
Президент США Дональд Трамп висловив свої думки щодо шлюбу Еммануеля Макрона після того, як з'явилося відео, на якому дружина штовхає французького лідера в обличчя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
На запитання, чи має він якісь подружні поради для пари, Трамп відповів: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".
Трамп додав, що розмовляв з Макроном й з ним все гаразд.
Це було недобре. Я розмовляв з ним, і з ним все гаразд, з ними все гаразд. Вони двоє справді хороші люди. Я не знаю, що це все було… Я дуже добре їх знаю, і з ними все гаразд
Доповнення
Днями журналісти зафіксували на відео емоційний момент у спілкуванні між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит. Інцидент стався після прибуття президентської пари до В'єтнаму на початку туру країнами Південно-Східної Азії. Світ облетіло відео, до Макрон, виходячи з літака, отримує ляпаса від дружини.
Макрон дав пояснення сцені між ним та дружиною, уривок якої напередодні зафіксували журналісти через щойно відчинені двері літака у В'єтнамі. Він сказав, що то був жарт, і їм з дружиною, з якою вони в шлюбі вже майже 20 років, властиво пустувати.