Трамп прокоментував відео, де дружина Макрона дає йому "ляпас" й дав подружжю пораду

Президент США Дональд Трамп висловив свої думки щодо шлюбу Еммануеля Макрона після того, як з'явилося відео, на якому дружина штовхає французького лідера в обличчя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

На запитання, чи має він якісь подружні поради для пари, Трамп відповів: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".

Трамп додав, що розмовляв з Макроном й з ним все гаразд.

Це було недобре. Я розмовляв з ним, і з ним все гаразд, з ними все гаразд. Вони двоє справді хороші люди. Я не знаю, що це все було… Я дуже добре їх знаю, і з ними все гаразд