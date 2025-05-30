Трамп прокоментував відео, де дружина Макрона дає йому "ляпас" й дав подружжю пораду

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
16:58 • 16454 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 50132 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 64841 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 63187 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 101426 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 99590 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 58664 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 33192 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 30319 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 153854 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
84%
749мм
Популярнi новини

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 93969 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 30921 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 82188 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 60126 перегляди

Боєць "Птахів Мадяра" одним дроном знищив російську установку "Град" з БК на 40 ракет: вражаюче відео

14:47 • 13350 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 60214 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 82271 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 94050 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 101426 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 99590 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 30976 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 67629 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 57204 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 132378 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 123901 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Трамп прокоментував відео, де дружина Макрона дає йому "ляпас" й дав подружжю пораду

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Дональд Трамп висловив думку про шлюб Макрона після відео, де дружина штовхає його в обличчя, порадивши "тримати двері зачиненими". Він запевнив, що з Макроном все гаразд.

Трамп прокоментував відео, де дружина Макрона дає йому "ляпас" й дав подружжю пораду

Президент США Дональд Трамп висловив свої думки щодо шлюбу Еммануеля Макрона після того, як з'явилося відео, на якому дружина штовхає французького лідера в обличчя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

На запитання, чи має він якісь подружні поради для пари, Трамп відповів: "Переконайтеся, що двері залишаються зачиненими".

Трамп додав, що розмовляв з Макроном й з ним все гаразд.

Це було недобре. Я розмовляв з ним, і з ним все гаразд, з ними все гаразд. Вони двоє справді хороші люди. Я не знаю, що це все було… Я дуже добре їх знаю, і з ними все гаразд 

- заявив Трамп.

Доповнення

Днями журналісти зафіксували на відео емоційний момент у спілкуванні між президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит. Інцидент стався після прибуття президентської пари до В'єтнаму на початку туру країнами Південно-Східної Азії. Світ облетіло відео, до Макрон, виходячи з літака, отримує ляпаса від дружини.

Макрон дав пояснення сцені між ним та дружиною, уривок якої напередодні зафіксували журналісти через щойно відчинені двері літака у В'єтнамі. Він сказав, що то був жарт, і їм з дружиною, з якою вони в шлюбі вже майже 20 років, властиво пустувати.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
В'єтнам
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати
Brent
$62.80
Bitcoin
$104,625.20
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,575.07