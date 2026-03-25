Трамп призвал венгров голосовать за Орбана на следующих выборах
Киев • УНН
Дональд Трамп призвал венгров голосовать за Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 года. Политик назвал действующего премьера сильным лидером и другом.
Президент США Дональд Трамп перед важными для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выборами заявил о поддержке главы венгерского правительства, пишет УНН.
Подробности
"Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году, и для меня честь сделать это снова. День выборов - 12 апреля 2026 года. Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана", - написал Трамп в Truth Social.
Президент США заявил, что "отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений при моей администрации, в значительной степени благодаря премьер-министру Орбану". И что он "с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли продвигаться по этому невероятному пути к успеху и сотрудничеству".
Дополнение
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как сообщалось, планирует посетить Венгрию в ближайшие дни, чтобы выразить поддержку давнему националистическому премьер-министру страны Виктору Орбану, который в следующем месяце столкнется со сложными выборами.
Визит состоится после того, как государственный секретарь США Марко Рубио посетил Будапешт в феврале, чтобы публично поддержать Орбана накануне его самой сложной борьбы за переизбрание с момента прихода к власти в 2010 году. Опросы общественного мнения, как отмечает Reuters, показывают, что он отстает в последний месяц перед голосованием 12 апреля.
