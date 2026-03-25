$43.830.0150.880.21
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0м/с
64%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Андрей Садовый
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Львов
Реклама
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Социальная сеть
Дипломатка

Трамп призвал венгров голосовать за Орбана на следующих выборах

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Дональд Трамп призвал венгров голосовать за Виктора Орбана на выборах 12 апреля 2026 года. Политик назвал действующего премьера сильным лидером и другом.

Трамп призвал венгров голосовать за Орбана на следующих выборах

Президент США Дональд Трамп перед важными для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выборами заявил о поддержке главы венгерского правительства, пишет УНН.

Подробности

"Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году, и для меня честь сделать это снова. День выборов - 12 апреля 2026 года. Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана", - написал Трамп в Truth Social.

Президент США заявил, что "отношения между Венгрией и Соединенными Штатами достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений при моей администрации, в значительной степени благодаря премьер-министру Орбану". И что он "с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли продвигаться по этому невероятному пути к успеху и сотрудничеству".

Дополнение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как сообщалось, планирует посетить Венгрию в ближайшие дни, чтобы выразить поддержку давнему националистическому премьер-министру страны Виктору Орбану, который в следующем месяце столкнется со сложными выборами.

Вэнс планирует посетить Венгрию, чтобы поддержать Орбана накануне выборов18.03.26, 21:23 • 8721 просмотр

Визит состоится после того, как государственный секретарь США Марко Рубио посетил Будапешт в феврале, чтобы публично поддержать Орбана накануне его самой сложной борьбы за переизбрание с момента прихода к власти в 2010 году. Опросы общественного мнения, как отмечает Reuters, показывают, что он отстает в последний месяц перед голосованием 12 апреля.

Оппозиционная партия Венгрии "Тиса" опережает Орбана на 20 процентов - опрос25.02.26, 12:40 • 5437 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Венгрия
Виктор Орбан