Трамп закликав угорців голосувати за Орбана на наступних виборах

Президент США Дональд Трамп перед важливими для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виборами заявив про підтримку очільника угорського уряду, пише УНН.

Деталі

"Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання у 2022 році, і для мене честь зробити це знову. День виборів - 12 квітня 2026 року. Угорщино: виходьте та голосуйте за Віктора Орбана", - написав Трамп у Truth Social.

Президент США заявив, що "відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли нових висот співпраці та вражаючих досягнень за моєї адміністрації, значною мірою завдяки прем'єр-міністру Орбану". І що він "з нетерпінням чекає на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли просуватися цим неймовірним шляхом до успіху та співпраці".

Доповнення

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, як повідомлялося, планує відвідати Угорщину найближчими днями, щоб висловити підтримку давньому націоналістичному прем'єр-міністру країни Віктору Орбану, який наступного місяця зіткнеться зі складними виборами.

Візит відбудеться після того, як державний секретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт у лютому, щоб публічно підтримати Орбана напередодні його найскладнішої боротьби за переобрання з моменту приходу до влади у 2010 році. Опитування громадської думки, як зазначає Reuters, показують, що він відстає в останній місяць перед голосуванням 12 квітня.

