Трамп закликав угорців голосувати за Орбана на наступних виборах

13:57 • 5696 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
13:06 • 12255 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
10:45 • 23271 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
09:00 • 39618 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 62689 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 54794 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 54662 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 54272 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45 • 38159 перегляди
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Ексклюзив
24 березня, 14:12 • 33999 перегляди
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Популярнi новини
Іран хоче вести переговори зі США через Венса, а не через Віткоффа чи Кушнера - ЗМІ25 березня, 05:05 • 24374 перегляди
США передали Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни25 березня, 05:22 • 22639 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 43910 перегляди
У Латвію та Естонію залетіли дрони25 березня, 08:33 • 32740 перегляди
Мінус 34% стратегічної авіації та понад 2250 танків рф - найуспішніші операції СБУ під час війни10:00 • 18076 перегляди
Публікації
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"13:57 • 5702 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
Ексклюзив
13:06 • 12259 перегляди
Благовіщення Пресвятої Богородиці - що це за свято, головні традиції та забобониPhoto12:01 • 12618 перегляди
У тіні конфлікту інтересів: конкурс на голову Держмитслужби добігає кінця, фінальне рішення за міністром фінансів11:24 • 14445 перегляди
Парламент викликав голову Нацбанку Пишного у “справі Гороховського” - що від нього хочуть почути11:09 • 15682 перегляди
УНН Lite
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою12:24 • 8260 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 44049 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 28003 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 58080 перегляди
Зірка "Кухні" Катерина Кузнєцова публічно привітала зіркового батька з днем народженняPhoto23 березня, 21:52 • 58533 перегляди
Трамп закликав угорців голосувати за Орбана на наступних виборах

Київ • УНН

 • 4982 перегляди

Дональд Трамп закликав угорців голосувати за Віктора Орбана на виборах 12 квітня 2026 року. Політик назвав чинного прем'єра сильним лідером та другом.

Президент США Дональд Трамп перед важливими для прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виборами заявив про підтримку очільника угорського уряду, пише УНН.

Деталі

"Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання у 2022 році, і для мене честь зробити це знову. День виборів - 12 квітня 2026 року. Угорщино: виходьте та голосуйте за Віктора Орбана", - написав Трамп у Truth Social.

Президент США заявив, що "відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли нових висот співпраці та вражаючих досягнень за моєї адміністрації, значною мірою завдяки прем'єр-міністру Орбану". І що він "з нетерпінням чекає на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли просуватися цим неймовірним шляхом до успіху та співпраці".

Доповнення

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, як повідомлялося, планує відвідати Угорщину найближчими днями, щоб висловити підтримку давньому націоналістичному прем'єр-міністру країни Віктору Орбану, який наступного місяця зіткнеться зі складними виборами.

Венс планує відвідати Угорщину, щоб підтримати Орбана напередодні виборів 18.03.26, 21:23 • 8724 перегляди

Візит відбудеться після того, як державний секретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт у лютому, щоб публічно підтримати Орбана напередодні його найскладнішої боротьби за переобрання з моменту приходу до влади у 2010 році. Опитування громадської думки, як зазначає Reuters, показують, що він відстає в останній місяць перед голосуванням 12 квітня.

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування25.02.26, 12:40 • 5451 перегляд

