Трамп предупредил о возможном взрыве иранских нефтепроводов в течение трех дней

У Ирана есть около трех дней, прежде чем расположенные на территории страны нефтепроводы "взорвутся". Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

По его словам, через иранские нефтепроводы проходят "огромные объемы нефти", и после остановки прокачки может произойти взрыв.

Если по какой-то причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее в контейнеры или на суда, то происходит то, что эта линия взрывается изнутри. ... Если что-то случается, она просто взрывается. Говорят, у них осталось около трех дней, прежде чем это произойдет - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что если это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно, и "даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня".

Накануне президент США Дональд Трамп отменил поездку своих представителей в Пакистан, где планировалась встреча с иранской стороной.

Трамп предположил, что Иран мог «немного» усилить вооружение во время перемирия