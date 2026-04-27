Трамп предупредил о возможном взрыве иранских нефтепроводов в течение трех дней

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Трамп заявил об угрозе взрыва иранских нефтепроводов в течение трех дней. После аварии удастся восстановить лишь половину мощностей системы.

Трамп предупредил о возможном взрыве иранских нефтепроводов в течение трех дней

У Ирана есть около трех дней, прежде чем расположенные на территории страны нефтепроводы "взорвутся". Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, через иранские нефтепроводы проходят "огромные объемы нефти", и после остановки прокачки может произойти взрыв.

Если по какой-то причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать ее в контейнеры или на суда, то происходит то, что эта линия взрывается изнутри. ... Если что-то случается, она просто взрывается. Говорят, у них осталось около трех дней, прежде чем это произойдет

- сказал глава Белого дома.

Он добавил, что если это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно, и "даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп отменил поездку своих представителей в Пакистан, где планировалась встреча с иранской стороной.

