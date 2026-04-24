Трамп предположил, что Иран мог «немного» усилить вооружение во время перемирия
Киев • УНН
Президент США считает, что Тегеран мог частично пополнить запасы оружия за две недели. Трамп стремится к вечному соглашению и отвергает необходимость в ядерном оружии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, вероятно, частично восстановил свой военный потенциал во время двухнедельного прекращения огня, однако это не меняет позиций США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Выступая в Белом доме, Трамп отметил, что Тегеран мог "немного" пополнить запасы оружия, но подчеркнул, что американские военные способны быстро уничтожить эти возможности.
Их флот исчез. Их военно-воздушные силы исчезли, их противовоздушная оборона исчезла… возможно, они немного усилились во время двухнедельного перерыва, но мы это решим
Переговоры с Ираном
Президент также прокомментировал перспективы мирных переговоров, подчеркнув, что не будет торопиться с заключением соглашения.
Не торопите меня… Я хочу заключить лучшую сделку. Я мог бы заключить ее прямо сейчас, но хочу, чтобы она действовала вечно
На вопрос о возможности применения ядерного оружия он ответил отрицательно.
Зачем мне использовать ядерное оружие? Мы уничтожили их обычными средствами… Ядерное оружие не следует разрешать использовать никому
Заявления прозвучали на фоне продолжающегося перемирия и отсутствия прогресса в переговорах между США и Ираном.
