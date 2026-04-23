Трамп приказал ВМС США открыть огонь по иранским лодкам, устанавливающим мины в Ормузском проливе

Президент Дональд Трамп приказал ВМС США стрелять по любым иранским лодкам, устанавливающим мины в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на CNN.

Я приказал ВМС США стрелять и уничтожать любую лодку, какой бы маленькой она ни была (их военно-морские корабли ВСЕ, 159 из них, на дне моря!), которая устанавливает мины в водах Ормузского пролива. Не должно быть никаких колебаний – написал Трамп в сообщении в социальных сетях.

В то же время Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают над разминированием пролива.

Кроме того, наши минные "тральщики" сейчас расчищают пролив. Этим я приказываю продолжить эту деятельность, но в утроенном темпе – сказал Трамп.

Издание отмечает, что в прошлом месяце Трамп аналогично заявил, что американские военные будут атаковать любые корабли, устанавливающие мины. Этот вопрос снова оказался в центре внимания, поскольку Трамп обсуждает, как переместить судоходство через пролив в условиях роста глобального экономического давления.

Трамп и министр обороны Пит Хегсет неоднократно заявляли, что военно-морские силы Ирана, которые по оценкам насчитывают около 150 кораблей, были уничтожены. Но CNN ранее сообщал, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сохраняет такие активы, как небольшие лодки.