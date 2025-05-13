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Трамп поставил ультиматум: США могут выйти из переговоров по войне в Украине

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Трамп требует прямых переговоров между Киевом и Москвой, иначе США отстранятся от конфликта. Он готов помочь закончить войну, но это не их война.

Трамп поставил ультиматум: США могут выйти из переговоров по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум сторонам войны в Украине — либо начнутся прямые переговоры между Киевом и москвой, либо Соединенные Штаты прекратят свое участие в мирном процессе. Об этом сообщил спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф в интервью Breitbart, пишет УНН.

Детали

Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, и если они не состоятся быстро, он считает, что Соединенные Штаты должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться

- сказал Виткофф.

Это то, в чем мы хотим быть посредниками. Это не наша война. Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее закончить. Способ, которым это происходит, - это прекращение огня - все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы здесь, и я думаю, что мы можем

- добавил спецпосланник президента США.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что россия согласится на 30-дневное прекращение огня в Украине. Кроме того, он отметил, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Зеленского и путина.

Алина Волянская

Алина Волянская

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