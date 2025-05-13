Трамп поставив ультиматум: США можуть вийти з переговорів щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп висунув жорсткий ультиматум сторонам війни в Україні — або розпочнуться прямі переговори між Києвом і москвою, або Сполучені Штати припинять свою участь у мирному процесі. Про це повідомив спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтервʼю Breitbart, пише УНН.

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Президент висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, і якщо вони не відбудуться швидко, він вважає, що Сполучені Штати повинні відсторонитися від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не втручатися - сказав Віткофф.

Це те, у чому ми хочемо бути посередниками. Це не наша війна. Ми не починали війну, але ми хочемо допомогти її закінчити. Спосіб, у який це відбувається, - це припинення вогню - всі припиняють насильство, і ми проводимо трохи часу разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми тут, і я думаю, що ми можемо - додав спецпосланець президента США.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп вважає, що росія погодиться на 30-денне припинення вогню в Україні. Крім того, він зазначив, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Зеленського та путіна.