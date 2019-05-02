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Трамп пообещал "много чего" по ситуации в Венесуэле

Трамп пообещал "много чего" по ситуации в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 8563 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию, возникшую в Венесуэле, "невероятным беспорядком" и намекнул на "достаточно жесткие" варианты реагирования, после того, как столкновения между протестующими и силами безопасности привели к смерти человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

В интервью американскому телеканалу президент США пообещал и в дальнейшем поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в его борьбе против Мадуро, которого Трамп назвал "жестким игроком".

"Мы делаем все, что можем, за исключением, знаете, крайнего", - сказал Трамп.

При этом он добавил, что "есть люди, которые хотели бы, чтобы мы прибегли к крайним мерам".

На вопрос, какие могут быть варианты, Трамп ответил: "Ну, некоторые из них я даже не хотел бы вспоминать, потому что они достаточно жесткие".

"Это невероятный беспорядок... Место настолько плохое и такое опасное... поэтому что-то должно быть сделано", - добавил президент США.

"Много чего будет происходить в течение следующей недели и раньше. Посмотрим, что получится", - добавил Трамп.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы прибегнуть к военным действиям для остановки беспорядков в Венесуэле.

Как сообщал УНН, акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Во время манифестаций, сопровождавшихся столкновениями с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек. Гуайдо в ночь на четверг, 2 мая, сообщил о гибели человека во время протестов в Венесуэле.

Напомним, Гуайдо сообщил, что 2 мая в Венесуэле начнется общая забастовка, в которой примут участие все слои населения.

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